AKP'den 1 günlüğüne 'külliyeli' olma fırsatı!

20 Eylül 2020 Pazar, 09:13

Rize Çayeli’nde AKP İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. AKP’li teşkilat, yerel basına verilen ilanlarda yurttaşlara, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın” diye seslendi.

İlanda ayrıca kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken, verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı da sağlandı.

İşte o ilan:

"HANİ MİLLETİNDİ?"

AKP İlçe Başkanlığı tarafından verilen ilanları gören yöre halkının bir kısmı da tepki gösterdi. Sözcü’den İsmail Akduman‘ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı sarayı için sarf ettiği “Burası devletin malıdır, milletin malıdır” ifadesini hatırlatan yurttaşlar, “Böyle bir kampanya mı olur? Hani burası milletin külliyesiydi? AKP’ye üye olmazsak külliyeye gidemeyecek miyiz?” diye sordu.

