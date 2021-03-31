AKP'den, Bahçeli'ye Anayasa Mahkemesi yanıtı
AKP Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesi çıkışına yanıt verdi.
Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” dedi.
AKP Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, Bahçeli'nin sözlerine şu şekilde yanıt verdi:
“Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır.
Kaldı ki görülecek bir davaya ilişkin iddianamesinde görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Esasa taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da herhangi bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili yasalarda açıkça hükme bağlanmıştır.
Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilsinler. Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır. Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir.
Aksi halde istemediği kararları vermedi diye Diyarbakır 123. İcra Hakimliği veya herhangi bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletmize bit faydası olmadığı aşikardır. İddianamenin iadesi gerekçeleri yayınlandıktan sonra hukukçuların (kitap ehlinin) yapacağı hukukî eleştiri ve yaklaşımlar saklıdır.
İddaname iade gerekçeleri Sayın Başsavcılıkça yerine getirildikten sonra Anayasa Mahkemesi, dosyayı elbette esastan inceleyecek ve nihaî kararını verecektir. Vereceği karar da Yasa/Dosyada mevcut deliller/Vicdani kanaat ile oluşturulacaktır. Bilinmeli ki Devletimiz Hukuk devletidir.”
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