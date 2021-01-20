AKP’den erken seçim açıklaması

20 Ocak 2021 Çarşamba, 16:22

Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, “2021'i reform yılı olarak ilan ettiklerini, milletin refahını artırmak, istihdamı geliştirmek, özgürlükleri genişletmek, hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde güvenliği de gözetmek suretiyle 'güçlü ve büyük Türkiye' idealini her alanda gerçekleştirmek için üstün bir gayret gösterildiğini” öne sürdü.

Akbaşoğlu, yargı reformuna ilişkin, "2019 yılının mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde 3 paket TBMM'de yasalaştı. Bu konuda 4'üncü yargı paketi konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda İnsan Hakları Eylem Planı da son noktaya gelmek üzere; bunun çıktılarını Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklardır" dedi.

'ERKEN SEÇİM YOK'

Akbaşoğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya da "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekilliği seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Erken seçim filan yok. Millet, milletvekillerimize de cumhurbaşkanına da yasama organına da yürütme organına da doğrudan iradesiyle 5 yıl yetki vermiş. Her şey zamanında yapılacak. Herkes yeni sisteme alışsın, millet iradesini kabullensin. Millete ve millet iradesine, milleti, devleti temsil eden orduların başkumandanı olan Cumhurbaşkanımıza da asla 'sözde' demesin. Kendini düzeltsin" diye konuştu.

MECLİS GÜNDEMİ

Meclis'in, gelecek hafta çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini de aktaran Akbaşoğlu, uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkerelerinin yanında teknoloji kalkınma bölgelerine ilişkin bir kanunun gündeme geleceğini bildirdi. Akbaşoğlu, hayvan hakları ilgili çalışmaların yapıldığını açıklayarak, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.