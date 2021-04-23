AKP'den istifa eden başkanın isyanı: Sizden korkan namerttir
AKP'den belediye başkanı seçilmesinin ardından, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Nevşehir'in eski belediye başkanı sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.
31 Mart yerel seçimlerinde, AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ancak bir süre sonra "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek görevinden istifa eden Rasim Arı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.
SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir canlı yayında kendisi ile ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Arı, "Eğer ki varsa böyle bir durum, bu olay sadece eşim ve beni ilgilendirir. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Bir Allah’ın kulu beni bağ evlerinde basmamıştır. Kaset varsa yayınlamayan namerttir. Aileme ve şahsıma yapılan konuşmalar nedeniyle bunu yapmak zorundaydım. Beni susturdunuz Melek hanımı, oğlumu nasıl susturacaksınız? Herkes edebiyle adabıyla oturacak. Herkes ne yaptığını biliyor" ifadelerini kullanmıştı.
"HODRİ MEYDAN" DEDİ
Arı'nın tepkisi, söz konusu canlı yayının ardından da devam etti.
Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben tek! Siz hepiniz! Sizden korkan namerttir. Topunuz gelin! Hodri meydan! Sizi bu şehrin saygıdeğer halkının vicdanına havale ediyorum" diyen Arı, bir diğer paylaşımında ise, "Şehrin yakasına kene gibi yapışan şehirdeki fitne üretim merkezi sahipleri! Ölüm olsa sonunda sizinle hesaplaşmaz isem namerdim. Sonu nereye varır ise varsın, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namerdim. Bu da öz Nevşehirli, kavruk yüzlü bir Anadolu insanı yeminidir. Allah’ım sana ant olsun ki dönersem namerdim. Sabahtan itibaren şehri sokak sokak gezeceğim, elinizden geliyor ise engelleyin. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.
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