AKP'den MHP'nin 100 maddelik anayasa taslağına ilk yorum

04 Mayıs 2021 Salı, 13:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince hazırlanan 100 maddelik yeni anayasa taslağını açıkladı. MHP'nin taslağına ilişkin AKP'den ilk değerlendirme AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi.

Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı için "Memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bostancı, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur" ifadelerini kullandı.