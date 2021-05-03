MHP'li başkanın torpil ısrarını mahkeme de durduramadı, istifalar geldi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:33

Burdur’un Çeltikçi Belediyesi lise ve dengi okul mezunu niteliğini taşıyan 1 adet itfaiye eri alımı için sınav düzenledi. Sınava MHP'li Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın kızı ve diğer 3 aday katıldı.

Belediye Başkanı Recep Aydın, mülakat yapılan salona girerek diğer adayları "Benim kızımın girdiğini biliyorsunuz. Niye geldiniz. Benim belediyem, ağzınıza tükürürüm” diyerek tehdit etti.

Yeniçağ'ın haberine göre, tehdit edilen adaylardan Emre Sayın, yaşananlarının devamını şöyle anlattı:

"Daha sonra da komisyon başkanının odasına girdi. Belediye başkanı hakkımız yiyerek kızını kazandırdı. Ben de sınavın iptali ve atamayı durdurma kararı almak için dava açtım. Mahkemeden ilk karar çıktı. Başkanın kızın atamasını durdurdular dava hala devam ediyor. Diğer arkadaşlar ise CİMER'e şikayette bulundu.”

MAHKEMENİN "DUR" KARARI DA DURDURAMADI

Emre Sayın’ın sözlü sınavda başarılı olduğunu, haksızlığa uğratılıp memur alınmadığını iddia ederek durumu mahkemeye taşımasının ardından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Atamayı durdurma kararının ardından sınav da iptal edildi. Tekrarlanan sınavda Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın’ın kızı Hava Aydın, yine memur alımı listesinde birinci sırada yer aldı. Daha önceden mahkemenin verdiği dur kararı, belediye başkanının kızının belediyeye memur olma mücadelesini durduramadı.

İKİ MHP'Lİ İSTİFA ETTİ

Belediye tekrar komisyon kurdu ve başkanın kızını işe aldı. Emre Sayın ise itirazını yenilerken, yaşanan haksızlığa tepki gösteren MHP’li iki belediye meclis üyesi ise istifa etti. Adnan Bilkay ve Mehmet Gezgüç MHP’li Başkan Recep Aydın’ı gerekçe göstererek partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İki isim, sosyal medyadan yaptıkları aynı açıklama ile partiden ayrıldıklarını duyurdu. Açıklamada “An itibariyle çok sevdiğim gönülden bağlı olduğum MHP den istifa etmek zorunda kaldım sebebi de MHP’li Çeltikçi Belediye başkanı Recep Aydın’dır. Vatanıma milletime ülküme bağlılığım tamdır bu da böyle biline.” ifadeleri kullanıldı.

