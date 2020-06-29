'AKP'den önce kadının adı yoktu' sözlerinin ardından skandal!

29 Haziran 2020 Pazartesi, 08:36

'AKP'den önce kadının adı yoktu' diyen, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözleri tartışma yaratırken, Kocaeli'de yaşanan olay kadının ve muhalefetin nasıl dışlandığını gösterdi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli ziyareti ve düzenlediği toplantıya herkes davet edildi sadece Kocaeli'nin tek kadın belediye başkanı ve eski CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet çağrılmadı.

Kurum'un önceki gün yaptığı Kocaeli ziyareti ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kocaeli Milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, Akif Yılmaz, Emine Zeybek, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, 11 ilçe belediye başkanı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in çağrılmamasına tepki gösterdi ve “Sadece Hürriyet'in dışarıda bırakılması millet iradesine saygısızlıktır. İzmitli vatandaşların oylarıyla belediye başkanlığına seçilen ve halen bu görevi başarıyla yürüten Hürriyet'e yapılan bu tavır, başkanın şahsında İzmit halkı ve CHP'ye yönelik ayrımcı bir eylemdir” dedi.

"YÜZDE 50 OYLA SEÇİLDİM, DEVLET GELENEĞİ ÇAĞRILMAMI GEREKTİRİR"

CHP'li Başkan Hürriyet, toplantıya çağrılmamasına tepki gösterdi. Kocaeli'nin en büyük ilçesi İzmit'in Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, o toplantıya çağrılmamasına tepki gösterdi. Hürriyet, “12 ilçe belediye başkanıyız ve millet ittifakının kazandığı belediye başkanı da benim ve bir tek ben davetli değildim.

Yüzde 50 oyla seçildim. Keşke çağırsalardı seve seve o toplantıya katılırdım. Çünkü yapılacak yatırımlar, sorunlar siyaset üstüdür. Devlet geleneği de çağrılmamı gerektirirdi. Üzüldüm” ifadelerini kullandı.