AKP'den otoyolda kilometre oyunu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:21

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde illeri arasında ulaşımı sağlayan mevcut devlet yolu uzunluğunun 310 km, otoyol uzunluğunun ise; 305 km olduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, otoyolun kullanılması durumunda; ortalama 120 km/saat hızla yolculuk süresinin de 2,5 saat olduğunu kaydetti. Ankara-Niğde Otoyolunda, 3 adet sabit akaryakıt ve dinlenme tesisinin hizmete açıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, ayrıca vatandaşların akaryakıt ve mola ihtiyaçlarını karşılayacak 2 adet mobil akaryakıt istasyonu ve 3 adet büfe-wc bulunduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, “Ankara-Niğde Otoyolu Projesinde tüm iş ve işlemler, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde ve mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir” dedi.

GEÇİŞ GARANTİSİ AÇIKLANMADI

Karaismailoğlu, kamuoyunda tepkilere neden olan geçiş garantisi ve bu sistemle ilgili istatistiki veriler konusundaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

HANİ 275 KM İDİ?

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Karaismailoğlu’nun verdiği yanıttan, mevcut devlet yolu ile otoyol arasındaki uzunluk farkının sadece 5 kilometre olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, “Yol açıldığında mevcut yolun 330 km, otoyolun ise 275 km olduğu belirtilmiş ve arada hem mesafe hem de zaman açısından ciddi fark olduğu söylenmişti. Ancak, bugün her iki yol arasındaki uzunluk farkının sadece 5 kilometre olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

GİT-GEL ANKARA 288 LİRA

AKP iktidarının geçiş garantili yol, köprü ve havaalanı uygulamalarının ücretlerinin bu yolları hiç kullanmayan veya kullanma ihtimali dahi olmayan vatandaşların cebinden karşıladığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Ne yazık ki Ankara-Niğde otoyolu da böyle bir sistem üzerine kurulmuş bir yoldur. Otomobil türü araçların geçiş ücreti 144 lira olarak belirlenmiştir. Niğde’den Ankara’ya gidip gelen bir sürücü 288 lira yol ücreti ödemeye mecbur bırakılmaktadır. Bu nedenle sürücüler daha çok eski devlet yolunu tercih etmekte, ancak yolun müteahhidine verilen geçiş garantisi nedeniyle, bu yol kullanılsa da kullanılmasa da vatandaşın parası müteahhidin cebine girmektedir. Ayrıca yolda üst yapı çalışmaları halen devam etmektedir. Tam anlamı ile biten tesis yoktur. Yol akıllı olduğu sürekli ifade edildi ama herhalde ücretinden dolayı bu tanım kondu. Kar ve buzlanmada yolda kazalar da oldu. Yol tam anlamıyla vatandaşı “kazıklama” yolu olmuş. Oysa fiyat makul duruma çekilse devlet yolunun yükü azalacak. Niğde -Gaziantep arasındaki ücretli yolun gidiş-geliş 62 TL, Ankara-Niğde arasındaki akıllı yolun ise 288 TL olması "tek rakibim hava yolları" der gibi bir uygulama. Uçak olsa, bu fiyatla Ankara’dan Niğde’ye uçulurdu” ifadelerini kullandı.

GEÇİŞ ÜCRETİ MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMELİ

Gürer, Ankara-Niğde otoyolunun daha çok araç tarafından kullanılması için geçiş ücretinin makul seviyeye çekilmes