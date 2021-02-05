AKP'den Perinçek açıklaması: Hepsi fasa fiso, dikkate almanın anlamı yok

05 Şubat 2021 Cuma, 09:20

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya'non yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programda Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'yla ilişkisi konusunda konuştu.

Hamza Dağ, "AK Parti ile Vatan Partisi'nin ittifakı var mı?" sorusuna, “Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile. Doğu Perinçek’in bununla alakalı bir ifadesi var bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorlarsa o zaman o Perinçek’in kendi kendine yapmış olduğu yorumların bizi bağlar bir tarafı yok. AK Parti’nin Vatan Partisi veya Doğu Perinçek ile bir ittifakı söz konusu değil” cevabını verdi.

Perinçek’in ‘AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi’ yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Hamza Dağ, “Bunların hepsi fasa fiso. Lafı güzaf. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl yönettiğimizi biliyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan partilerin yönlendirmesi. Bugüne kadar bunlara cevap verilmediyse kaale alınmadığı için. Vatan Partisi’nin böyle bir ittifakın içindeyiz demesini dikkate almanın bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

VATAN PARTİSİ'NDEN YANIT

Bu açıklama üzerine Vatan Partisi'nden bir yanıt geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatan Partisi Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni değildir. Partimizin böyle bir gündemi, talebi ve açıklaması yoktur. Sn. Hamza Dağ'ın ifadeleri gerçek dışıdır. Vatan Partisi başı dik, birleşen Türkiye’de üretim ekonomisini kurmak için Türkiye Cephesi’ndedir. Cumhur İttifakı Türkiye için önemli ve değerlidir. Ciddi dış tehditler ve iç cepheyi yarmaya yönelik senaryolar önümüzdeyken, milli kuvvetler arasına fitne sokma girişimlerine karşı herkesin dikkatli olması gerekir. Vatanseverlik ve sorumluluk bu girişimler karşısında sınanıyor. FETÖ’nün Silivri duvarlarını yıkan, Soykırım yalanlarını tarihe gömen, 15 Temmuz gecesi ilk açıklamayı yapan Sn. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’dir. Bugün de aynı sorumluluk ve cesaretle Türkiye düşmanı planlara karşı, programımız ve siyasetlerimizle mücadelenin merkezindeyiz" ifadelerini kullandı.