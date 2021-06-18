AKP'den "Üniversiteler" çıkışı: "Değerlerinden tiksinenlerin yeri olamaz"

18 Haziran 2021 Cuma, 16:32

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, insanların en temel ihtiyaçlarından birisinin sosyalleşme olduğunu, özellikle salgın döneminde bu durumun daha iyi anlaşıldığını, üniversite ortamında da öğrencinin sosyalleştiğini dile getirdi.

Üniversitelerdeki akademik kadroları işaret eden Ünal, "Üniversiteler kendi kültüründen, tarihinden, coğrafyasından, değerlerinden tiksinen, başka ülkelere hayran zihinlerin yeri olamaz" dedi.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle altını çizerek söylüyorum, bizim üniversitelerimizdeki öğrencilerimizin siyasi görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri fikirleri ne olursa olsun ama aidiyetleri bu ülkeye olmalıdır. Aidiyetleri bu kültüre, bu toprağa, bu inanca, bu tarihe olmalıdır. Eğer bir üniversite hocası, bir akademisyen dersinde bir öğrenciye kendi kültürüne, kendi aidiyetine, kendi coğrafyasına, kendi iklimine ihaneti endoktrine ediyorsa o akademisyenle ilgili bir sorun vardır. Biz bu toprakların çocuklarıyız biz buraya aitiz.

Bir insan kendi tarihine, kendi coğrafyasına, kendi vatanına, bütün birikimine ihanet içesindeyse bunun adı düşünce olamaz. Eğer bir insan bu ülkenin özgüvenine saldırıyorsa, öyle akademisyenler var Twitter'da görüyorum doğrudan bu ülkenin özgüvenine saldırıyor. Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyor. Bu ülkenin başarabilme yeteneğine saldırıyor. 2012'de ABD'den istediğimiz fakat bize verilmeyen insansız hava araçlarını 9 yılda yapıyor NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyeni Twitter'da 'Sizin o yaptığınız drone onu markette de satıyorlar' diye yazıyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktır. Bu, bu ülkenin özgüvenine saldırmaktır. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Bunu sözde gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gönderdiği adı akademisyen olan etki ajanları yapar. Bunun adı etki ajanlığıdır."

"BAŞKA ÜLKELERE HAYRAN ZİHİNLERİN YERİ OLAMAZ"



Üniversitelerin bu ülkeye aşık, bu ülkeyi ayağa kaldırmaya kendisine adamış gençlerin yetişeceği yerler olduğuna işaret eden Ünal, "Üniversiteler kendi kültüründen, tarihinden, coğrafyasından, değerlerinden tiksinen, başka ülkelere hayran zihinlerin yeri olamaz. Türkiye'nin önü açık, yeter ki kendimize güvenelim, yapabilme kapasitemize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim. Biz Allah'ın izniyle Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl, önümüzdeki 20 yıl sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte bir oyun kurucu, oyun değiştirici olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.