Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ülkü Ocakları'nda!
Pamukkale Üniversitesi Rektörü, Denizli Ülkü Ocakları Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafları üniversitenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocaklarının Denizli'deki başkanlığını ziyaret etti.
9 Haziran'da yapılan ziyaretin fotoğrafları Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı'nın yanı sıra, üniversitenin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.
Fotoğraflarda rektör ve diğer üniversite yöneticileri ile ülkü ocağı yöneticilerinin birbirlerine hediye takdim ettikleri görülüyor.
Ziyarete ilişkin üniversitenin hesabından yapılan açıklamada "Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Üniversite Yönetimimiz ile birlikte Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Sn. Murat Aydınlı'ya ziyarette bulundu" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşımlar:
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