Ali Gür’ün rektör olduğu dönem Gaziantep Üniversitesi’ndeki konut projesinin imar planı iptal edildi
Tartışmalı isim Ali Gür’ün Gaziantep Üniversitesi’nde rektör olduğu dönem duyurduğu üniversite alanını konutu çeviren projenin imar planlarını mahkeme iptal etti. TOKİ ile üniversite iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan konut projesine bölge sakinleri ve CHP’li Meclis üyeleri tepki göstermişti.
Gaziantep Üniversitesi ile TOKİ iş birliğiyle Şahinbey’deki üniversite bölgesinde yer alan üniversite alanına toplu konut projesi hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projeye ilişkin imar planları 2018 yılında kabul edildi. Konut projesinin önünü açan imar planı teklifine CHP’li Meclis üyeleri ret oyu kullandı. Üyeler alanının üniversite alanı olduğuna dikkat çekerek ilk planda 8 bin 286 metrekarelik park alanının da konut alanı içerisine dahil edildiğini belirtti.
MAHKEME İPTAL ETTİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Beyhan Külekçi, Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan ve CHP Şehitkamil eski ilçe başkanı Coşkun Atalamış tarafından imar planı değişikliklerine karşı dava açıldı. Dava dilekçesinde söz konusu 40 bin 811 metrekarelik alanın üniversite alanı olduğu vurgulanarak bu özelliğin kaldırıldığı, yerine hiçbir sosyal donatı ayrılmadığı anlatıldı. Dilekçede proje kapsamında bin 830 kişinin yaşayacağı öngörülen konut alanında nüfus artışı ile birlikte beraber hızlı ve plansız şehirleşme yaşanacağı ifade edildi. Özellikle kış aylarında şehirde hava kirliliği yaşanmasına neden olduğu kaydedildi. Davaya bakan Gaziantep 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna atıfta bulunarak söz konusu imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esas ve tekniklerine uygun olmadığı sonucuna vardı. Mahkeme 3 Haziran’da oy birliğiyle imar planlarının iptaline karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Proje hakkında geçen yıl sosyal medya hesabından bilgi veren dönemin Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür projesi savunmuştu. 2020 yılında rektörlük görevi sona eren Gür, Gaziantep’te konutların pahalı olması sebebiyle öğretim üyelerine yönelik böyle bir proje başlattıklarını söylemişti.
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