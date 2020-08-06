"AKP’den yandaş müteahhitlere 106 milyar lira kıyak!"

06 Ağustos 2020 Perşembe, 13:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın TOKİ ile ilgili soru önergesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan aldığı bilgilerle yanıt verdi. Kurum, “TOKİ’nin hisse devriyle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’deki kamu payı yüzde 50’nin altına düşürülerek TBMM KİT Komisyonu’nun denetim alanı dışına çıkartılıp 50 gün içinde 85 milyon Lira zarara uğratılmasının sorumlusu kimdir” sorusuna, “Bahsedilen husus, 2013 yılı sonlarında geri alınan hisselerle ilgili olup, böyle bir zarar söz konusu değildir” yanıtını verdi.

"BUNUN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

Kılıç, Bakan Kurum’un konuyu geçiştirdiğini, açıklayıcı cevap vermediğini söyleyerek, “Sayın Bakan, böyle bir zararın nasıl oluşmadığını detaylı bir şekilde açıklaması gerekirken bunu yapmamıştır. Her bakanın yaptığı gibi klasik bir cevapla ‘zarar söz konusu değildir’ diyebilmiştir. Ama bizler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sürekli olarak vurguladığı gibi AKP hükümetlerinin, milletin ve ülkenin aleyhine oluşturduğu kamu zararlarının farkındayız, biliyoruz ve bunun hesabını da zamanı geldiğinde mutlaka soracağız” dedi.

Kurum’un, “TOKİ, AKP hükümetleri döneminde müteahhit firmalara ne kadar hak ediş ödemesi yapmıştır” sorusuna verdiği, “TOKİ tarafından 2003 yılından bugüne kadar yüklenicilere KDV dahil 106.904.814.217,60 TL hakkediş ödemesi gerçekleştirilmiştir” yanıtı verdiğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

“Sayın Bakanın soru önergemize verdiği cevap, artık bu bilinmezliği ortadan kaldırmıştır. Evet, AKP iktidarı yandaş firmalara 17 yılda 106 milyar 904 milyon lira aktarmıştır. Tabi burada şu soruyu da sormadan geçmemek lazım. Acaba bu kaynakla kim ya da kimler zengin olmuştur? Sayın Bakan, ‘Bu hak ediş ödemelerinin firmalara göre dağılımı nasıldır’ sorumuza da cevap vermiş olsaydı, 106 milyar lira ile kimlerin zengin olduğunu öğrenirdik. Ama nedense bakanlık bu sorumuzu es geçerek cevaplamamayı tercih etmiştir.

"ATEŞE YAKIN OLAN ISINIR"

Bizlerin ve kamuoyunun, AKP iktidarı döneminde hangi müteahhit firmaların zengin olduğunu öğrenmesini istemeyerek, bu bilgiyi saklamayı tercih etmiştir. Ama AKP hükümetleri döneminde TOKİ’den iş alan firmalar ile devlet ihalelerini kazanan şirketlere baktığımızda, kimlerin zengin olduğunu görebilmekteyiz. Cengiz İnşaat, Limak Grup, Kolin Grubu, Çalık Holding, Kalyon Grubu, Sancak Grubu, Torunlar Grup, Rönesans Şirketi… Bu şirketlerin isimleri farklıdır ama bir özellikleri vardır; o da AKP’ye yakın olmalarıdır, hatta bazılarının akrabalık ilişkisi içerisinde olmasıdır. ‘Ateşe yakın olan ısınır’ derler ya bu firmalar da hep iktidara yakın durarak, onların kol ve kanatları altına girerek hep ısınmışlardır! Bu yandaş sermayeler, 18 yılda aldıkları ihaleler nedeniyle hep yükselmişlerdir. Bu şirketlere devletin tüm imkanları seferber edilerek, ‘ihale fırsatları’ sunulmuştur. AKP’nin; ‘hayırsever, vatansever, milletsever…’ methiyelerine mazhar olan bu isimler ve şirketlerden bazılarının, bazı tapelerde yer aldığı üzere, millete küfür edebilecek kadar alçaldığını da görmek bizleri üzmüştür. AKP döneminde bu firmalara ‘yürü ya kulum…’ denmiştir. Onlar da yürüye yürüye! kendilerini, çevrelerini, kendilerine o ihaleleri verenleri zengin etmişlerdir. Milletin ise açlık ve sefalet içerisinde boğuşması umurlarında olmamıştır.”