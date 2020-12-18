AKP'den yeni 'çıplak arama' açıklaması: Belge istediler

18 Aralık 2020 Cuma, 00:18

Meclis Genel Kurulu’nda devam eden 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde ve emniyette yapıldığı iddia edilen çıplak aramaları gündeme getirmişti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı" açıklamasına ilişkin "Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor, Türkiye'de çıplak arama yok." dediğini aktararak, çıplak aramaya maruz kalan kadınların açıklamaları olduğunu ve kendisinin bunları bizzat dinlediğini söyledi.

Zengin'in, Gergerlioğlu'nu itham ettiğini savunan Beştaş, özür dilenmesi gerektiğini dile getirdi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise cezaevlerinde aramanın nasıl yapılacağının hukuk düzeni tarafından belirlendiğini ifade ederek, "Eğer bir grup başkanvekilinin böyle bir iddiası varsa bunun belgelerini verirler. Bizler de tahkikat yaparız, araştırırız. Varsa bir hukuka aykırılık, bunun hesabını hep beraber sorarız." diye konuştu.











