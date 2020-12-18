AKP'den yeni 'çıplak arama' açıklaması: Belge istediler
Cezaevlerinde çıplak arama iddiaları için AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "İnanmıyorum" demişti. Bir diğer AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise “Çıplak arama iddiası varsa belgesini getirsinler” dedi.
Meclis Genel Kurulu’nda devam eden 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde ve emniyette yapıldığı iddia edilen çıplak aramaları gündeme getirmişti.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı" açıklamasına ilişkin "Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor, Türkiye'de çıplak arama yok." dediğini aktararak, çıplak aramaya maruz kalan kadınların açıklamaları olduğunu ve kendisinin bunları bizzat dinlediğini söyledi.
Zengin'in, Gergerlioğlu'nu itham ettiğini savunan Beştaş, özür dilenmesi gerektiğini dile getirdi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise cezaevlerinde aramanın nasıl yapılacağının hukuk düzeni tarafından belirlendiğini ifade ederek, "Eğer bir grup başkanvekilinin böyle bir iddiası varsa bunun belgelerini verirler. Bizler de tahkikat yaparız, araştırırız. Varsa bir hukuka aykırılık, bunun hesabını hep beraber sorarız." diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...