AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, Çakıcı'nın mektubunu eleştirdi
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Çamlı'nın açıklamasında adeta bir "hukuk dersi" vermesi dikkatlerden kaçmadı.
'Yeliz' rumuzuyla açtığı sahte hesapla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi hakkında yorumda bulundu. Twitter hesabından bir açıklama metni yayınlayan Çamlı, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve hedef gösteren ifadelerle başladığı metne "Ama her hal ve şartta burası bir hukuk devleti" diyerek devam etti.
Çamlı, Çakıcı'nın tehdit mektubunu eleştirerek şunları söyledi:
"İstiklal ve istikbalimizin koruyup kollanması için farklı pozlarla tehdit içerikli mektuplara ihtiyaç yoktur. Zarardan başka katkısı da olmaz. Söz gümüş ise suküt altındır beylik sözü, beraberinde zaman ve zemini de işaret eder."
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