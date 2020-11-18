Çakıcı tehditlerine devam ediyor!

18 Kasım 2020 Çarşamba, 15:18

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tehdit ve hakaret dolu açıklamalarını sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik skandal ifadelerinin ardından hakkında CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, bugün de yine el yazısıyla kaleme aldığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdı.

Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini ima ederek kullandığı "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

İşte Çakıcı'nın yeni paylaşımı: