AKP'li Akbaşoğlu'ndan 'yerli ve milli' tank için Almanya'ya eleştiri, muhalefete sitem

16 Aralık 2020 Çarşamba, 14:39

İlk 'yerli ve milli' tank projesi olarak yaklaşık 2 yıl önce Hükümet tarafından duyurulan ancak üretimi konusunda somut hiçbir gelişme kaydedilemeyen Altay'la ilgili AKP'den yeni bir açıklama geldi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için geciktiğini söyledi.

Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın üretimiyle ilgili süreci anlatarak Otokar'ın Sakarya Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nda 5 adet prototip ürettiğini, daha sonra Altay Tankı'nın seri üretiminin gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Prototipi üreten firmayla konuşulduğunu ve 250 tank üretimi için 7 milyar avro teklif söz konusu olunca devletin tam rekabet koşullarını uygulamak suretiyle ihale açtığını belirten Akbaşoğlu, bu ihaleye, biri Amerikan ortaklı, biri İngiliz ortaklı, biri Katar ortaklı 3 firmanın girdiğini ifade etti.

"TANK PALET DEVREDİLDİ, SATILMADI"

İhale Kanunu çerçevesinde 3,5 milyar avroluk teklifiyle BMC'nin bu ihaleyi aldığını ve Altay Tankı seri üretimi için düğmeye basıldığını dile getiren Akbaşoğlu, ordunun acil tank ihtiyacı nedeniyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (i) bendi gereğince Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nın BMC firmasına 25 yıllığına işletme devrinin yapıldığını anlattı. Akbaşoğlu, "Asla ve kata ne arazinin ne fabrikanın ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusudur." dedi.

"MUHALEFET NİYE 'EY ALMANYA' DEMİYOR?"

"Biz, mutlaka hem yerli otomobil TOGG'u hem de yerli ve milli Altay Tankımızı seri üretimini gerçekleştirerek milletimizin, ordumuzun hizmetine sunacağız. Bu tanklarla içeride ve dışarıda milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi tam manasıyla tesis edecek bir güce yakın bir zamanda kavuşacağız." diyen Akbaşoğlu, projede Almanya ile birtakım anlaşmalar olduğuna dikkati çekip şöyle devam etti:

"Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için iş gecikiyor. Şundan herkesin emin olması gerekir, nasıl TEI'nin bu konuda TS-1400 motorunu yerli ve milli olarak üretip, GÖKBEY yerli helikopterimize takıp kullanma noktasına geldiysek inşallah her türlü içeriden ve dışarıdan bu projeyi akamete uğratmak isteyenlerin kursaklarında bırakacağız. Bu milletin ve devletin gücünü tekrardan göstereceğiz. Mutlaka milli ve yerli Altay Tankı'nı üreteceğiz. Gecikmenin sebebi uluslararası anlamda yükümlülükleri olanların bunu Türkiye'nin kendi motorunu, tankını yapamaması noktasındaki yaklaşımlarıdır. Burada muhalefetin çıkıp da 'Ey AK Parti', 'Ey Türkiye' diyeceğine, 'Ey Almanya' deyip, Alman devletinin, oradaki şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini haykırmaları, milli birlik ve beraberlikte kol kola olmamız gerekmez miydi?"