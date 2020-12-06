'Altay tankı' yılan hikâyesine döndü
İlk 'yerli ve milli' tank projesi Altay'la ilgili çalışmalarda yaklaşık 2 yıldır somut bir gelişme görülemedi.
CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında sarfettiği sözleri sonrası Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilip Katar ortaklı BMC'ye devri bir kez daha gündeme gelirken, 'milli tank' projesi Altay'ın akıbeti de merak konusu oldu.
2018 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Altay'ın üretimiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Canikli, “Milli Tank Altay'ın motorunun da yerli olmasını planladık. Tank seri üretimine 2019 sonu 2020 başında başlayacağız” demişti.
Aynı şekilde Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Kasım 2018'de projeye ilişkin sosyal medya hesabından "SSB ile BMC arasında ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi imzalandı. Proje, 250 adet ALTAY ana muharebe tankının seri üretimi ile birlikte ömür devri lojistik desteği ile TSTM kurulumu ve işletilmesini kapsıyor. İlk ALTAY tankı 18 ay sonra KKK'ya teslim edilecek. Hayırlı olsun" diye yazmıştı.
Canikli ve Demir'in sözlerinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Ancak bırakalım Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen bir tankı, üretimde kullanılacak motor, şanzıman ve zırh gibi en önemli bileşenlerin temini konusunda dahi bir adım atılamadı.
ALMAN FİRMALARI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Defence News'e konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, yaşanan belirsizliği "Bu program, motor, şanzıman ve zırh gibi önemli bileşenlere erişimin başarısız olması nedeniyle büyük gecikmelerle karşılaştı. Seri üretime başlama tarihi verebilecek durumda değilim. Tek bildiğim, onu ilerletmek için çok uğraştığımız" ifadeleriyle anlattı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Altay Tankı'nın henüz seri üretime geçmemesiyle ilgili milletvekillerinin yaptığı eleştirilere verdiği cevap, 'yerli ve milli' diye lanse edilen Altay Tankı'nın son durumuyla ilgili gerçeği ortaya koyuyordu. Oktay'ın verdiği cevapta, seri üretime geçilmesi için Alman makamlarının BMC ile Alman firmalarının yaptığı alt anlaşmalara onay vermesi için beklendiğini söylediği öğrenilmişti.
"ERDOĞAN İTİRAF EDEMİYOR"
İktisatçı yazar Mustaf Sönmez, projeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yorumda şu ifadeleriyle süreci özetledi:
"İşin özü şu: Tank projesi tam bir fiyasko.
Koç yerine yandaş BMC'ye iş verilmeye kalkılmış ama BMC ,ehil olmadığı için 2 yıldır çivi bile çakılmamış,
Sakarya'ya adımını bile atmamış. Sözleşme,işletme hakkı devri falan hepsi kağıt üstünde.
Erdoğan fiyaskoyu tabi ki itiraf edemiyor"
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