AKP'li Ali İhsan Yavuz yine 'bir şey' dedi: Zararlı olsa Cumhurbaşkanı yapar mı?

27 Temmuz 2021 Salı, 13:47

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Erenler ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde “Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu” dediği sözleriyle hatırlanan Yavuz, burada da yaptığı konuşmada da ilginç ifadeler kullandı.

Yavuz, Sakarya'nın aşılanma oranında daha yukarılara çıkması gerektiğini vurgularken, bazı yurttaşların aşı konusunda çekincelerinin olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bilim adamları, bütün hekimler bunu oluyor. Cumhurbaşkanı'mız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı'mız olur muydu? Bütün hekimler aşısını yaptırıyor, onlar işin ehli olan insanlar. Dolayısıyla bizim aşılarımızı olmamızda fayda var. Almamız gereken mesafe var, bunun için de aşı, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor."



