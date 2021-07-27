Son dakika: Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılama sayısıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılama sayısıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "(Aşıda 26 Temmuz) Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." ifadelerini kullandı.
AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021
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