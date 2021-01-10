AKP'li Ardıç'a cevap: 'Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim'

Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ederken, öğrenciler Mahzuni Şerif’in "Yuh Yuh" parçasını Melih Bulu için yeniden yorumladı ve klip çekti.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2021 Pazar, 11:45
AKP'li Ardıç'a cevap: 'Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim'
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AKP'de daha önce il başkanlığı yapmış ve şu anda Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç, söz konusu klipteki başörtülü bir öğrenciyi hedef alarak, "Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş!" paylaşımında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin'i kendisini hedef alan Ardıç'a yanıt vererek, "Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar:


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