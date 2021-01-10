AKP'li Ardıç'a cevap: 'Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim'

10 Ocak 2021 Pazar, 11:45

AKP'de daha önce il başkanlığı yapmış ve şu anda Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç, söz konusu klipteki başörtülü bir öğrenciyi hedef alarak, "Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş!" paylaşımında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin'i kendisini hedef alan Ardıç'a yanıt vererek, "Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar: