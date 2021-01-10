AKP'li Ayvazoğlu'nu arşiviyle yüzleştirdi: "Fotoğraftaki Canan Kaftancıoğlu değil ama bu sensin…"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik montaj bir fotoğrafı paylaşan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'na CHP Gençlik Kolları Başkan Cem Aydın, Ayvazoğlu'nun geçmişinden bir fotoğrafla yanıt verdi.

10 Ocak 2021 Pazar, 11:41
AKP'li Ayvazoğlu'nu arşiviyle yüzleştirdi:
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra AKP'de hedef alanlar arasında AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da yer aldı.

Ayvazoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik montaj bir fotoğraf ile “Militan” dedi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın Ayvazoğlu'na yanıtı ise sert oldu.

Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, Bahar Ayvazoğlu’nun 2013 yılında Twitter hesabı üzerinden Fethullah Gülen’in Web sitesi üzerinden Gülen'in bir "taziye" mesajını paylaştığı bir tweeti hatırlatarak “Fotoğraftaki Canan Kaftancıoğlu değil ama bu sensin Bahar Ayvazoğlu…” ifadesini kullandı.


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