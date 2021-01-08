Kaftancıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini ‘DHKP-C militanı’ olmakla suçlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır. Suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna duyururum” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini ‘DHKP-C militanı’ olmakla suçlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.
Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadeleye etmeye devam edeceğim.
AKP Genel Başkanının son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında “Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."
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