Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından: Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaretler!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ağır ithamlarda bulundu. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır" dedi. Canan Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya yanıt gecikmedi. Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı, "AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kendince el yükseltiyor" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrenciler tarafından düzenlenen rektör protestosuna desteğe giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iktidar cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendisi DHKP-C militanıdır" diyerek hedef almasının ardından bu kez de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaftancıoğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.
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Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.
DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır . MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"
KAFTANCIOĞLU'NDAN JET YANIT
Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin. Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada" yanıtını verdi.
Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 9, 2021
Görünen o ki,bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin:)
Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada:) pic.twitter.com/aaEoehYaSg
"CHP'Lİ İL BAŞKANLARI HAKLI MÜCADELENİN YANINDA OLUR"
Kaftancıoğlu Soylu'nun açıklamalarına Twitter'dan cevap vermişti.
CHP'nin ve CHP'li il başkanlarının, illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilendiğini ve haklı mücadelenin yanında olduğunu belirten Kaftancıoğlu şunları ifade etmişti:
"Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur."
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini ‘DHKP-C militanı’ olmakla suçlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt vererek “Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır. Suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna duyururum” demişti.
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