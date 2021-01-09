Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından: Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaretler!

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:32

Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrenciler tarafından düzenlenen rektör protestosuna desteğe giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iktidar cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendisi DHKP-C militanıdır" diyerek hedef almasının ardından bu kez de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaftancıoğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.

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Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.

DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır . MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

KAFTANCIOĞLU'NDAN JET YANIT

Canan Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya yanıt gecikmedi. Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı, Boğaziçi'li öğrencilerin Mahzuni Şerif'in "Yuh yuh" isimli türküsünü seslendirdikleri videoyu paylaşarak, "Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum.

Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin. Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada" yanıtını verdi.

Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum.

Görünen o ki,bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin:)

Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada:) pic.twitter.com/aaEoehYaSg — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 9, 2021

















Soylu, dün de Kaftancıoğlu için, "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası" ifadelerini kullanmıştı.

"CHP'Lİ İL BAŞKANLARI HAKLI MÜCADELENİN YANINDA OLUR" Kaftancıoğlu Soylu'nun açıklamalarına Twitter'dan cevap vermişti.

CHP'nin ve CHP'li il başkanlarının, illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilendiğini ve haklı mücadelenin yanında olduğunu belirten Kaftancıoğlu şunları ifade etmişti:

"Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alarak, "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" dedi.