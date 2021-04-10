AKP'li başkan Kanal İstanbul diye Boğaçayı projesini paylaştı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 15:26

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız, yazın temelini atacağız” dediği Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili yaptığı bir sosyal paylaşımı gündem oldu. Kabaktepe, Kanal İstanbul projesi ile Boğaçayı projesini karıştırdı.





Kabaktepe’nin söz konusu paylaşımının altına @ibbhaberleri adlı Twitter kullanıcısı, “Kanallar karıştı...” diye yazdı. AKP İstanbul teşkilatının resmî Twitter hesabından ise söz konusu uyarıya, “İşte tam olarak bahsettiğimiz tezvirat kampanyası budur. Cehaletin en kötüsü bilmediğini bilmemektir. Ancak sizinki bilmemek değil, art niyet” denerek yanıt geldi. Ancak AKP İstanbul’un kaynak olarak gösterdiği www.kanalistanbul.gov.tr/tr adresinde de yanlış görsel kullanıldığı ortaya çıkmış oldu.

AKP İstanbul’un hesabından bir de, “Hiç proje üretemeyenlerin, birbirinden güzel “çılgın” projelerimizi karıştırmalarını normal karşılıyoruz :)” denerek, Boğaçayı projesinin tanıtım videosu paylaşıldı.