İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" ifadesini kullandığı paylaşımına bir video da ekledi.