AKP'li başkan Türk bayrağını sofra bezi yaptığı için özür diledi
Kocaeli AKP Gebze ilçe teşkilatının sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılarak üzerine yiyecekler konulması büyük tepki çekmişti.
Kocaeli AKP Gebze ilçe teşkilatının Arapçeşme Mahallesi'ndeki sandık başkanları toplantısında Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam derken, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
“BAYRAK KONUSUNDA SORGULANMAYI KABUL ETMİYORUZ”
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* AK Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcılarımızın bir istişare toplantısında ortaya çıkan görüntü hakkında kamuoyuna açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur.
* Baştan belirtmek isteriz ki, söz konusu görüntü kesinlikle Türk Bayrağı üzerinde yemek yeme kastı taşımamakla birlikte, toplantı sırasında ikram edilen meyve tabaklarının dikkat etmeden, bilinçsizce Türk Bayrağı üzerine konulmasıyla ortaya çıkmıştır.
* Buna rağmen Bayrak sevgisi ve Bayrağa saygı konusunda sorgulanmayı dahi kabul etmediğimiz bir partinin temsilcileri olarak, söz konusu görüntü en çok bizleri üzmüştür.
* Dolayısıyla, durumun fark edilmesinin ardından söz konusu fotoğraf sosyal medya hesaplarından kaldırılmıştır.
“YÜCE MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ”
*Aziz Şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk Bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hassasiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için yüce milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.
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