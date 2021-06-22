AKP'den Türk bayrağına büyük saygısızlık
Kocaeli AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nda sofra kurularak Türk bayrağı üzerinde yemek yediler. Görüntülere tepki gösteren CHP Gebze ilçe Başkanı Gökhan Orhan, ''Seçim hazırlığı diye toplantı yapılan masada bayrağımız bir masa örtüsü olarak kullanılıyor'' açıklamasını yaptı.
Kocaeli AKP Gebze Seçim İşleri Başkanı Enes Yaylak'ın başkanlığında gerçekleşen sandık başkanları toplantısında, masaya Türk Bayraklarının serilmesi ve üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekti.
'HAYIRLARA VESİLE OLSUN'
AKP Gebze İlçe Başkanlığı, fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Seçim İşleri Başkanımız Enes Yaylak'ın Başkanlığında, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi meclis üyesi Geçmiş Dönem İlçe Başkanımız Hasan Soba,Teşkilat Başkanımız Mustafa Önal ve Seçim İşleri Başkan Yardımcılarımızın Katılımıyla Arapçeşme Mahallesi Sandık Başkanları Toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantımız Hayırlara vesile olsun" notuyla paylaştı.
'MASA ÖRTÜSÜ OLARAK KULLANILIYOR'
AKP'li Gebze İlçe Başkanlığı’nın paylaşımına tepki gösteren CHP Gebze ilçe Başkanı Gökhan Orhan, “Her fırsatta kendinden olmayanı çeşitli terör örgütleri ile ilişkilendiren, vatan, bayrak sevdasını edebiyattan öteye geçiremeyen AKP hükümeti, teşkilatlarına yeteri eğitimi verememiş sanırım. Seçim hazırlığı diye toplantı yapılan masada bayrağımız bir masa örtüsü olarak kullanılıyor. Milli değerlerimiz hepimizin kutsalı. Hele ki uğruna milyonlarca vatan evladını şehit verdiğimiz bayrağımız. Bu davranışlarını kendilerine yakıştıramamakla beraber AKP Gebze İlçe Teşkilatını kınıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.
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