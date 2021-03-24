Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği

24 Mart 2021 Çarşamba, 10:48

KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'ın bu haftaki konukları gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Uğur Dündar, Elfin Tataroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş yolsuzluklarla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yavaş konuya ilişkin şöyle konuştu:

Bizim belediye meclisimizin ilk toplatılarında o zamanki grupbaşkanvekili aynen şunu söyledi; "eğer bu belediyede herhangi birisi bir usulsüzlük, yolsuzluk yapmışsa sonuna kadar arkasından gidilsin. Ben de onun arkasında durmazsam namussuzum" dedi. Yani bu yolsuzluğu yapanların arkasında duran kimse yok. Durmamalıdır zaten, niye dursunlar? Şimdi şöyle bir anlayış olabilir mi?

YOLSUZLUKLARA KARŞI YAVAŞ'TAN 'HIRSIZ' ÖRNEĞİ

"Benim partilim yaptıysa görmeyeyim. Yahu bunun partililiyle alakası yok, benim eve bir hırsız girse, yakalansa ve karakolda karşılaşsak benimle aynı partiden çıksa... Ne diyeceğim? Ya sen bizdenmişsin, haydi işine git bir daha yapma mı diyeceğim? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunlar partili felan değiller yolsuzlukları yapanlar. Partilerin arkasına saklanmış, partilere sığınmış insanlar. Dolayısıyla bunların hesabının mutlaka sorulması lazım."