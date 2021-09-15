AKP'li Belediye Başkanı'nın belediyede bir yurttaşı döverken görüntüleri çıktı
Aksaray Sarıyahşi Belediyesi’nin AKP’li başkanı Fatih Ünsal’ın, sosyal medyada kendi aleyhine yapılan paylaşımları beğenen Turgay Alıcı’yı, belediye binası içinde tekme tokat döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Sarıyahşi Belediyesi, dayak anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini, “Elektrik kesintisi nedeniyle arızalandı” diyerek mahkemeden sakladı.
Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinde yaşayan Turgay Alıcı, 16 Nisan 2020 tarihinde, sahibini tanıdığı bir köpek aracını çizdiği için jandarmaya başvurdu. Jandarma, Alıcı’yı Sarıyahşi Belediyesi’ne yönlendirdi. Alıcı, belediyeye giderek durumu zabıta memuru Özgür Acar’a anlattı. Alıcı ve Acar, birlikte Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın makamına çıktı.
Alıcı, burada durumu Başkan Ünsal’a anlattı. Başkan Ünsal, Alıcı’ya, “Bir şey yapamayız” dedi. Başkan Ünsal, tam odadan çıkacağı sırada Alıcı’ya, S.E.’nin kendisi aleyhinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarını neden beğendiğini sordu. Alıcı da, “Arkadaşım olduğu için beğeniyorum” yanıtını verdi.
Belediye Başkanı Ünsal’ın şoförü Ahmet Özdemir, odadan çıkarken Alıcı’ya, “Beğeni ve yorumlarına dikkat et” diye seslendi. Alıcı tam belediye binasından çıkarken arkasından koşan Özdemir, onu kapıda yakaladı ve küfrederek tekme attı. Özdemir, Alıcı’yı darp ederken belediyenin kapısına Belediye Başkanı Fatih Ünsal ve zabıta memuru Özgür Acar, Belediye Meclis Üyesi Kemal Öztaş da geldi. Alıcı, burada tekme tokat dövüldü. Alıcı’nın burnu kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yargıya taşındı. Şereflikoçhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Belediye Başkanı Ünsal’ın şoförü Ahmet Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Kemal Öztaş ve zabıta memuru Özgür Acar hakkında Turgay Alıcı’yı kasten yaralama suçundan, olayda burnu kırılan Alıcı’nın da zabıta memuru Acar’ı yaraladığı iddiasıyla karışlıklı dava açıldı. Dört isim hakkında da 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
MAHKEMEDEN GÖRÜNTÜ SAKLADI
Mahkeme, belediyeden olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Ancak belediye, “Elektrik kesintisi nedeniyle arızalandı” diyerek, mahkemeye güvenlik kamerası kayıtlarını vermedi. Belediyenin mahkemeye vermediği güvenlik kamera kaydını ANKA Haber Ajansı ortaya çıkardı.
Görüntülere göre; Belediye Başkanı Ünsal da Alıcı’ya yumruk atıyor. Alıcı, Ünsal ve yanındaki 5-6 kişinin elinden kurtulmak için kapıdan dışarı çıkmaya çalışıyor, ama çevresindekiler tarafından engelleniyor.
Alıcı’nın bir ara açık kapıdan dışarıdakilere bağırdığı görülüyor. Dışarıdaki yurttaşlar, Alıcı içerde dayak yerken belediye kapasından içeriye bakıyor, ancak kapının açılması engelleniyor.
BAŞKAN, ŞOFÖRÜNÜN GÖMLEĞİNİ POLİSLER GELİNCE YIRTIYOR
Yaklaşık üç dakika sonra ise belediyeye resmi polis ekibi geliyor. Polis içeri girdiğinde Başkan Ünsal ve yanındakiler Alıcı’yı bırakıyor. Başkan Ünsal’ın tam polisler geldiği sırada arkasına dönerek şoförü Özdemir’in gömleğini yırtması dikkat çekti.
ATTIĞI YUMRUĞU İNKAR ETTİ
Bu arada tarafların ifadesi mahkeme dosyasına girdi. Olaya ilişkin “şikayetçi” sıfatıyla ifadesi alınan Başkan Ünsal, olayın seslerini duyduğunu ve “itiş kakışı engellemek” için olay yerine gittiğini söyleyerek, “(Alıcı) Makamda bulunanlara küfretti. Sesler üzerine odadan çıktım. (Alıcı) Personelime saldırdı. Kendisine karşı vurma eylemim olmadı” dedi. Ancak güvenlik kamera görüntülerinde Ünsal’ın Alıcı’ya yumruk attığı anlar da görülüyor.
Belediye Başkanı Ünsal ve diğer çalışanlardan dayak yiyen Alıcı ise “Polisler gelinceye kadar dövdüler. Belediye Başkanı Fatih Ünsal, ‘Yapılan paylaşımları beğenirken bu attığımız dayak aklına gelsin’ diyerek, beni tehdit etti” diye konuştu.
BAŞKANIN YIRTTIĞI GÖMLEK İÇİN YURTTAŞI SUÇLADI
Belediye Başkanı Ünsal’ın şoförü Ahmet Özdemir, burnu kırılan Alıcı’nın kendisine küfrettiğini, zabıta memuru Özgür Acar’a saldırdığını ileri sürerek, “Turgay beni yakamdan tuttu. Yumruk attı. Gömleğimi, atletimi yırttı” diye kendisine yönelik bir saldırı olduğunu iddia etti. Ancak kamera kaydında, Özdemir’in ifadesinin aksine, gömleğini Belediye Başkanı Ünsal’ın polisler geldikten sonra yırttığı görüldü.
Görüntülere göre tarafları ayıran polis, belediye binası zemininde her tarafa saçılmış olan kanın fotoğrafını çekmesi de dikkat çekti.
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