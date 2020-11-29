AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
AKP'li belediye, koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlara getirilen müşteri kabul etme yasağını şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için deldi. Yasağı delen Demet Akalın'ın, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.
Son dönemle hızla yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle hükümet bir dizi önlemler almıştı. Bunlardan birisi de restoranların müşteri kabul etme kısıtlamasıydı. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki restoran açıldı. İkilinin restoranda yemek yediği anları şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştın.
“KAMU KURUMLARI HÜKÜMETİMİZİN ALDIĞI KARARLARI ÇİĞNİYOR”
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Yasağa rağmen şarkıcılar için restoran yasağının delinmesine tepki gösteren Eyyübiye ilçe belediyesi eski meclis üyesi Bilal Tekatlı sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi;
“Esnafa günah, belediyeye mübah mı? Sn valim @Abdullah_Erin47 restaurant ve lokantalar sadece paket servisi olacaktı. Kamu kurumları, hükümetimizin aldığı kararları çiğniyor ise vatandaş ne yapsın. Gereğini yapmanız dileği ile”
Esnafa günah belediyeye mübah mı ?sn valim @Abdullah_Erin47 restaurant ve lokantalar sadece paket servisi olacaktı kamu kurumları hükümetimizin aldığı kararları çiğniyor ise vatandaş ne yapsın. Gereğini yapmanız dile ile @RTErdogan @drfahrettinkoca @suleymansoylu @mehmetozhaseki pic.twitter.com/kNOaKYXKbd— Bilal TEKATLI ???????????? (@BilalTekatli63) November 28, 2020
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