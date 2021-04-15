AKP'li belediye, deprem yardımlarını 6 ay saklayıp Ramazan kolisi yapmış!

15 Nisan 2021 Perşembe, 20:47

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki yıkıcı depremden etkilenen yurttaşlar için toplanan gıda yardımları, AKP'li Bergama Belediyesi tarafından aylarca bekletilerek Ramazan kolisine dönüştürüldü.

Merkez üssü Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında, İzmir’in Seferihisar İlçesi’ne 23 km mesafede yıkıcı bir deprem meydana gelmiş, depremde 116 kişi hayatını kaybetmiş 1034 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan felaketin ardından Türkiye’nin her yerinden depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. İzmir Valiliği resmi hesabından da ‘İzmir Depremi Yardım Kampanyası’ için duyurular yapıldı. Gelen yardımlar valilik eliyle kaymakamlıklara gönderildi.

DEPREMZEDE YARDIMLARI 6 AYDIR BEKLETİLİYOR

Tüm bunlar yaşanırken bir gerçek daha Bergama’da gün yüzüne çıktı. CHP’li Meclis Üyesi Selim Tok, depremzedeler için Elazığ, Balıkesir, Isparta, Gümüşhane gibi valiliklerden gelen gıda yardımlarının aylardır Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikası depolarında bekletildiğini ve Ramazan kolisine dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı.

BELEDİYE BAŞKANININ ADINI TAŞIYAN TORBALARLA

Ajans Bakırçay'da yer alan habere göre konuyla ilgili bir açıklama yapan Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Belediye Meclis Üyemiz Selim Tok, Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikasının bulunduğu yerdeki depolarda tesadüfen bir manzarayla karşılaştı. Bergama Belediyesi, İzmir depremi sonrası depremzedeler için ülkemizin değişik vilayetlerinden gelen yardımları depremzedelere dağıtmayarak ya da bir kısmını dağıtıp, bir kısmını ayırarak belediyenin depolarına kaldırdılar. Depremden tam altı ay sonra bugün, depremzedeler için alınan yardımlar belediye başkanının adını taşıdığı torbalarla Ramazan yardımı olarak dağıtılıyor. Bunu doğru bulmuyoruz, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

CHP Bergama Meclis Üyesi Selim Tok ise; “Tekstil fabrikasına tesadüfen yaptığımız bir ziyaret sonucunda, ülkemizin çeşitli vilayetlerinden yaraları sarmak için İzmir’e gönderilen gıda yardım kolilerinin belediye başkanı Hakan Koştu adını taşıyan torbalara konularak Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını gördük. Propaganda amaçlı yapılan bu işlemi kınıyoruz” dedi.

'BİR LÜTUF GİBİ DAĞITILIYOR'

CHP Bergama ve İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Bor ise; “Bugün Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikasında karşılaştığımız manzarada, İzmir depremi sonrası yapılan yardımların kasti olarak bekletildiğini gördük. Bugün bu erzaklar, belediye başkanının adını taşıyan torbalara konularak sanki belediye başkanının bir lütfuymuş gibi Ramazan yardımı olarak dağıtılıyor. Bu etik bir davranış değil” dedi.