AKP’li belediye kesenin ağzını açtı: 1.8 milyona millet kıraathanesi
İstanbul Güngören’de yapılacak millet kıraathanesi için AKP’li ilçe belediyesi, 1 milyon 840 bin liralık ihale düzenledi.
AKP'li Güngören Belediyesi, 5 Ağustos 2020'de “Cevher Dudayev Parkı Millet Kıraathanesi ve çevre düzenlemesi” işi için ihaleye çıktı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İhale; 111 adet inşaat, 121 adet elektrik, 65 adet makine ve 52 adet peyzaj kaleminden oluşan yapım işini kapsıyordu. Yaklaşık maliyeti 2.3 milyon lira olan ihaleye 3 geçerli teklif sunuldu.
İhaleyi 1 milyon 840 bin TL'ye Seven İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. 25 Ağustos'ta şirket ile belediye arasında sözleşme imzalandı. Millet kıraathanesi ve çevre düzenlemesi projesinin 2021 yılının haziran ayında bitirilmesi planlanıyor.
“ÇAY-KEK ÜCRETSİZ OLACAK”
Millet kıraathaneleri, Türkiye'nin gündemine 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerinde Türkiye’nin dört bir yanında millet kıraathaneleri açılacağı vaadinde bulunmuştu.
Erdoğan “Kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz olacak. 24 saat açık olacak” demişti.
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