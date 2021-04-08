AKP’li Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu Covid-19’dan yaşamını yitirdi
AKP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çekmeköy Belediyesi, Aydoğdu’nun ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. Aydoğdu, 24 Şubat'ta AKP'nin 7. Olağan İl Kongresine katılmıştı.
Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aydoğdu’nun ölüm haberini Çekmeköy Belediyesi sosyal medyadan duyurdu.
Belediye’den yapılan paylaşımda “Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Meclis Üyemize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Ensar Vakfı Çekmeköy hesabından da Aydoğdu için paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Belediye meclis üyesi değerli insan Bülent Aydoğdu'unun COVİD-19 salgınına yenik düşerek hakka yürüdüğünü büyük bir teessürle öğrendik” ifadeleri yer aldı.
KONGREYE KATILMIŞTI
Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu, 24 Şubat’taki AKP 7. Olağan Kongresine katılmıştı. Aydoğdu’nun kongre paylaşımları şu şekilde:
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