AKP'li belediyeden TÜGVA'ya büyük kıyak! "Bütçenin nereye harcandığı belli değil"

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:09

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) 'Pandemi nedeniyle kira almadığı' açığa çıktı. BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre; belediyenin aynı zamanda kütüphane olarak kullanılan bilgi evi polis karakoluna dönüştürüldü, sosyal yardım yapılan yurttaş sayısı pandemiye rağmen azaldı.

"KAMU ZARARI OLUŞMUŞTUR"



CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Filiz Çelik, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı bir şerh hazırladı. Hazırlanan şerhte, “Pek çok kira ödemesinin pandemi sebebiyle tahsil edilmediği tespit edilmiştir. Özellikle TÜGVA Vakfı’ndan 2020 yılının Temmuz ayından sonra kira alındığına ilişkin bir belgeye dosyalarda rastlanılmamıştır. Bahsi geçen kiracıya karşı herhangi bir hukuki ve icrai yola da başvurulmamıştır. Bu anlamda kanaatimizce kamu zararı oluşmuştur” ifadeleri yer aldı.

TÜGVA YÖNETİCİSİ

Belediyenin kira almadığı TÜGVA’nın Mütevelli Heyeti’nde de dikkat çekici bir ismin yer aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin açtığı yemek hizmeti ihalesini almasıyla gündeme gelen İBB ve Ümraniye Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Ömer Faruk Akbulut’un TÜGVA’nın Mütevelli Heyeti üyesi olduğu bildirildi.

Cevap hakkı kullandırılması için hem yazılı hem de sözlü olarak iletişime geçilen Ümraniye Belediyesi ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

BİLGİ EVİ, POLİS KARAKOLU YAPILDI

Ümraniye Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Diğer kurumların kullanıma tahsis edilen merkezler” bölümünde Atakent Mahallesi’ndeki Mevlana Bilgi Evi’nin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edildiği belirtildi. Aynı zamanda kütüphane de olan bilgi evi tahsisin ardından polis karakoluna dönüştürüldü.

YARDIMLARI AZALTTILAR

Raporda, sosyal yardımlara ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

- 2019 yılında belediyeye 4 bin 542 yurttaş sosyal yardım almak için başvururken geçtiğimiz 2020 yılında ise bu sayı iki katına çıkarak 8 bin 503’e fırladı.

- Belediye 2019 yılında 673 bin TL “periyodik nakdi yardım” yaptığını açıklarken 2020 yılında ise sadece 72 bin TL değerinde nakdi yardım yaptı.

- Ayrıca, encümen kararıyla yapılan nakdi yardımların da azaldığı açıklandı. Encümen kararıyla 2019 yılında 2 milyon 865 bin TL nakdi yardım yapılırken 2020 yılında 2 milyon 553 bin TL nakdi yardım yapıldı.

- 2019 yılında bin 2020 çocuğa giyim desteği verilirken 2020 yılında sadece 224 çocuğa giyim desteği verildi.

- Kırtasiye seti ve çanta verilen çocuk sayısı 2019 yılında 4 bin 690 iken 2020 yılında 4 bin 394 oldu.

- Belediyenin tekerlekli ve akülü sandalye yardımı yaptığı yurttaş sayısı ise bir yılda 173’te 77’ye geriledi.

"BÜTÇENİN NEREYE HARCANDIĞI BELLİ DEĞİL"



Ümraniye Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Filiz Çelik ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sıfır borç ile aldıkları belediyeyi memur maaş ve sigorta primlerini ödeyemez noktaya getirdiler. Bunu bizzat mecliste kendileri ifade etti. Ümraniye Belediyesi yönetilemiyor. İşi bilmeyen bir ekip iş başında belediye meclisinde her toplantı olaylı geçiyor. Tüm yatırımlar bakanlıklar eli ile ve iller bankasından alınan hibe ile yapılıyor buna karşın 650 milyon TL’lik bütçenin nereye harcandığı belli değil. Danışman sayısı ve ödenen ücretler bilinmiyor sendika ile imzalanan sözleşme gereği ödenmesi gereken sosyal denge tazminatları çalışanlara ödenmiyor. Bu konuda belediyeye davalar açıldı.