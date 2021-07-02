Tütün üreticileri yol kapattı! "Ben AK Partiliyim, acımızdan ölüyoruz"

02 Temmuz 2021 Cuma, 17:44

Yetki belgesi olmayan üreticiye getirilen tütün ticareti yasağı, dün yürürlüğe girdi. Yetkisiz tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenleme, tütün üreticilerinin tepkisini çekti. Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Surgu, Güzelköy ve Reşadiye köylerinde tütün üretimi yapan çiftçiler, tepkilerini bugün Malatya - Adana karayolunu traktörleriyle trafiğe kapatarak gösterdi.

Jandarma ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için olay yerine geldi. Üreticiler, yetkililer gelene kadar yolu açmayacaklarını belirtti.

"AK PARTİLİYİM ACIMIZDAN ÖLÜYORUZ"

Adıyamanlı bir tütün üreticisi, “Ben AK Parti encümeniyim. Hepimiz acımızdan ölüyoruz. Gelsin bir çare bulsun. Yoksa ben kendimi yakarım” diye konuştu.

"TÜTÜN PARASIYLA OKUDUM"

Üreticilerin yanına gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, şöyle konuştu: Aranızdan 15 kişi geldi, konuştuk. Tütün konusunda sahipsiz değilsiniz. Biziz sahibi. Ben de tütün parasıyla okudum. Ben Samsun Bafra'lıyım, tütünü A'sından Z'sine bilirim. Tütünün ekmeğiyle, parasıyla büyüyen birisiyim. Nasıl sizi parasız bırakırız, asla sizi sahipsiz bırakmayız. Bir dinleyin! Şu anda hiç kimsenin iş yerinde tütün topladığımız yok. İçişleri Bakanlığı’yla da Emniyet Genel Müdürlüğü’yle de istişarelerimiz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi işinize gücünüze gidin. Gözünüzü seveyim toplanarak bir şey yapamayız. Söz veriyorum çözülecek.

NE OLMUŞTU?

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda dört yıl önce yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklanmış; bu yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüştü. Yürürlük tarihi bir kez ertelenen söz konusu düzenleme, 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmişti.