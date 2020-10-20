AKP'li Bostancı: Meclis, mahkumların izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor

20 Ekim 2020 Salı, 18:59

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisiyle ilgili açıklamada bulundu. Bostancı, pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumlarının izin sürelerinin uzatılacağını söyledi.

Meclis'in de bu uzatmaya sıcak baktığını kaydeden Bostancı, şöyle konuştu:

"Meclis pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor."