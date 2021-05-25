AKP'li Çamlı, Soylu yerine Külünk'e destek verdi
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddia edilen AKP eski Milletvekili Metin Külünk'e destek verdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı 6. videodaki “Hürriyet'i bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakın, ismini söylemeyeyim ayıp olur, bakabilirsiniz. Milletvekili rica etti, ben de yaptırdım” ifadeleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.
Bu ifadeler sonrası Soylu'nun, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçinin eski AKP milletvekili Metin Külünk olduğu iddia edilmişti.
ÇAMLI'DAN KÜLÜNK'E DESTEK
Bu iddialar üzerine 'Yeliz' lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Külünk hakkındaki iddialara karşılık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Külünk'ü destekleyen Çamlı, şu ifadeleri kullandı:
"Metin Külünk en az 40 sene önce, Amerikan'ın "bizim çocuklar"ı "şartları oluşturmak" için sokakları cepheleştirdikleri günlerde,cepteki üçbeş mermiyi paylaştığım adamdır. Şaribülleyli vennehar tiplerin "maaş" tantanasıyla, ismini ağızlarda çiğnemesi doğru değil..!"
Metin Külünk en az 40 sene önce,— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) May 25, 2021
Amerikan'ın "bizim çocuklar"ı "şartları oluşturmak" için sokakları cepheleştirdikleri günlerde,cepteki üçbeş mermiyi paylaştığım adamdır.
Şaribülleyli vennehar tiplerin "maaş" tantanasıyla, ismini ağızlarda çiğnemesi doğru değil..!
ANADOLU AJANSI VE AKP'LİLER SESSİZ
Öte yandan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu hakkındaki iddilarına yönelik AKP'liler sessizliğini korumaya devam etti. Anadolu ajansı ise dün akşam Habertürk TV'de yayınlanan programda Soylu ile ilgili haberleri servis ederken 2 buçuk saat sonra bildirim attı ve Soylu'nun Arif Değer ile ilgili sözlerine yer verdi.
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