AKP'li Çelebi Altuntaş'tan İsmet İnönü'ye hakaret: Sağır İsmet

13 Eylül 2020 Pazar, 20:25

AKP’li Altuntaş, eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altuntaş, İnönü’nün büstünü paylaşarak, “Bunun kim olduğunu bilirsiniz. Osmanlı’yı 7 milyon kilometrekareden 800 bin kilometrekareye düşüren sağır İsmet. Bunları bakanlığın deposunda görevli bir arkadaşımı ziyarette gördüm. Mustafa Kemal Paşa’nın yerine kendi heykellerini yaptırmıştı. Devlet her şeyi saklamış” dedi. Altuntaş’ın İnönü hakkındaki ifadeleri bununla da kalmadı. Altuntaş, Yunanistan- Türkiye gerilimi üzerinden yine İnönü hakkında ithamlarda bulundu. Altuntaş, “Yunanistan, Türkiye ile neden masaya oturmuyor. Çünkü masada İsmet yok.Recep Tayyip Erdoğan var. Geçmişin de hesabını sorar” dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yazılı açıklama yaparak, Altuntaş’a tepki gösterdi. Keven, İsmet İnönü’nün hatırasına sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Altuntaş’a “Haddinizi bilin” dedi. Keven, İsmet İnönü’ye yapılan hakaretlerin cumhuriyete ve Kuvayi Milliye’ye yönelik olduğunu kaydederek, “İnönü'ye hakaret etmek AKP Türkiye’sinde cezasız kalmaktadır. Aksine bunu yapanlar "fesli" örneğinde olduğu gibi devlet katında ilgi görmektedir” ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET SAVCILARINA HAVALE EDİYORUM'

Keven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 36 bin kişiye soruşturma açıldığını hatırlatarak, cumhuriyet savcılarının aynı hassasiyeti İsmet İnönü için de göstermesi gerektiğini söyledi:

“Bu hadsizliği AKP iktidarında Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza kurucu kadrolarımıza yönelik hakaretleri cezasız bırakırken Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 36 bin kişiye soruşturma açan Cumhuriyet Savcılarına havale ediyorum.”