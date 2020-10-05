AKP'li Çelik'ten Macron'a: Bu yaklaşım Stalinizmdir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu söyleyen Çelik, "Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder" dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa lideri Emmanuel Macron'un açıklamalarına sert tepki geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu söyleyen Çelik, "Macron’un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi gütmektedir. Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder." ifadelerini kullandı.
Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaları şöyle:
-Macron’un, Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor... “Fransa İslamı” oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir.
-Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır.
Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.
-Macron’un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir.
-Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron’a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti.
-Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Aksi davranış totalitarizmdir. Avrupa bu totaliter anlayışı terketmek için büyük bedeller ödedi. Macron bu bedelleri hiçe sayıyor.
-Macron’un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi gütmektedir. Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder.
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