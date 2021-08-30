AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında Atatürk'e sansür

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'daki hesabı üzerinden kutlarken, 'Sakarya Panaroması'nın bulunduğu bir görsel kullandı.

Kullanılan görselde Mustafa Kemal Atatürk'ün kesilerek sansüre uğraması sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç konuya dair Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, "bunu yapanların o koltuklarda oturmaması için milletle birlikte demokratik her yolu deneyeceklerini" aktardı.

Engin Özkoç'un açıklamaları şu şekilde:

"30 Ağustos Zafer Bayramı gibi çok önemli bir günde yapılan bu paylaşım vicdanları yaralamıştır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanının Atatürk'e bakışını çok kez gördük. Gerek meydanlarda Atatürk'e "2 ayyaş" demesi, gerek Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ü hedef alan fetvalarını hepimiz biliyoruz. Bu yaşananlar tüm milleti derinden üzmektedir. Bu işi yapanları ve bu görüşe sahip olanların o koltuklarda oturmaması için milletle birlikte tüm demokratik yolları deneyeceğiz."