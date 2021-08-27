AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı
Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, bayraklama çalışması yaparken Atatürk'ün resmini ters astı. Yurttaşlardan gelen tepki üzerine fotoğraf düzeltildi.
Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, bayraklama çalışması yaparken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ters astı. Bir süre ters şekilde asılı kalan Atatürk fotoğrafı, yurttaşlardan gelen yoğun tepki üzerine düzeltildi.
Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde belediye binasına Türk bayrağı ve Atatürk resmini astı. Ancak Atatürk'ün fotoğrafı ters asıldı.
Uzun bir süre ters şekilde asılı kalan Atatürk resmi yurttaşlardan gelen yoğun tepki üzerine düzeltildi.
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