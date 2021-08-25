Diyanet’ten, Atatürk’e hakaret eden Mustafa Demirkan’a ilişkin açıklama yapıldı

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir törende cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumuştu.

Konuya ilişkin sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuruya yaklaşık 3 ay sonra verdiği yanıtta, “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığını” belirtti. Diyanet, Osmanlı’dan itibaren var olan Reisül-Kurra makamına, yayımladığı “Reisül-Kurra’lık Yönergesi” ile resmiyet kazandırmıştı. Diyanet’in “bağı kalmadı’’ dediği Demirkan’ın halen Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül-Kurra vekili olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop’un katılımıyla 28 Mayıs’ta Ayasofya’da gerçekleştirilen “İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni”nde, Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk’ü hedef almıştı. Demirkan, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Demirkan için “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı tepki çekmişti. Konuya ilişkin 4 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yapılan başvuruya, yaklaşık 3 ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yanıt verildi. Reisül-Kurralık makamının Diyanet’e bağlı olduğu anımsatılan, bu nedenle Diyanet’e bağlı olarak görev yürüttüğü kaydedilen Demirkan hakkında iç disiplin yollarına başvurulup başvurulmadığı sorulan başvuruya tek cümlelik yanıt veren başkanlık, “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla herhangi bir bağı bulunmadığını ve yapılacak işlem bulunmadığını” kaydetti.

YÖNERGEYLE RESMİLİK KAZANDI

Reisül-Kurralığın oluşumu, nitelikleri, seçimi, görevleri ve diğer hususları ilişkin usul ve esasları belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Reisül-Kurralık Yönergesi, Diyanet’in 24 Aralık 2020 tarih ve 911290 sayılı onayı ile yürürlüğe girdi. Yönergeye göre, Türkiye’deki bütün hafız ve kurra hafızların başı olan Reisül-Kurra, Diyanet’e bağlı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı kararı ve Diyanet İşleri Başkanı onayı ile seçiliyor. İstanbul’daki Haseki Reisül-Kurra Abdurrahman Gürses Kıraat İhtisas Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir mekan tahsis edilen Reisül-Kurralık makamı için yine müdürlüğe bağlı bir sekreterya görev yapıyor. Ayrıca, Reisül-Kurra’ya yardımcı olmak üzerine yine Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı’nca oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenen 3 yardımcı bulunuyor. Makamın giderleri ise söz konusu müdürlüğün resmi bütçesinden karşılanıyor. Edinilen bilgiye göre, Demirkan, halen Reisül-Kurra vekili olarak görevini sürdürüyor.