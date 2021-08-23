AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat sporcularıyla bir araya geldi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi onurlandırarak madalya kazanan milli sporcularla Beştepe'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Erdoğan, "Dünyanın her ülkesinden 10 bin sporcunun katıldığı bu dev organizasyonda Türkiye toplamda 13 madalya alarak büyük bir rekora imza atmıştır. Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız, en fazla madalya kazandığımız olimpiyatlar olmuştur. Tokyo 2021 sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da tarihe geçmiştir. Kazandığımız 13 madalyanın 5'i kadın sporcularımız tarafından getirilmiştir. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımmızın elde ettiği başarılarda da tarihe geçmiştir. Tarihimizde cimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanmanın sevincini yaşadık.

81 vilayetin tamamında kurduğumuz tesisler ile sporda çok ciddi yatırımlar yaptık. Ülkemizdeki spor tesisleri sayısını 3915'e yükselttik.

Attığımız adımlar ile spor ve sporcuya bakış açısını değiştirdik. 2023'e giden süreçte spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma getirmeyi planlıyoruz." dedi.