AKP'li Dağ Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Hitler propagandası yapıyor

16 Ocak 2021 Cumartesi, 10:29

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda yer alan çöpten ekmek toplayan kişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Video üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Dağ, Kılıçdaroğlu’nu ‘Hitler propagandası yapmakla’ suçladı.

Dağ, şunları kaydetti:

“Bunu biz tarihten de görüyoruz. Tarihte çok net, Hitler zamanında muhalefette bulunduğunda iki şeye başvurdu. Birincisi yalan ve sürekli aynı yalanı tekrar etmek, baktığımız zaman aynı şekilde yıllardır devam eden bir yalan zinciri söz konusu ve bu yalan zincirinde son halkayı yaşıyoruz, bundan sonrada yaşamaya devam edeceğiz.

İkincisi de sistemi kilitlemeye çalışmak; Kılıçdaroğlu sürekli hakaretlerle, ‘sözde Cumhurbaşkanı’ laflarıyla, sürekli Cumhurbaşkanımıza, partimize, parti mensuplarımıza, öğretmenlere, çiftçilere hakaretle sistemi kilitlemeye çalışıyor. Tam bir Hitler propagandası yapıyor. Buna bizim milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermez.”