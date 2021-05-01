AKP'li Elitaş, 'lebaleb' kongreleri, "Yapılması gerekiyordu onu yaptık" sözleriyle savundu

Habertürk TV'de gazeteciler Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtlayan AKP'li Mustafa Elitaş, koronavirüs salgınının pik yapmasına neden olan kongreleri savundu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pandemi tedbirlerine rağmen yapılan AKP kongreleriyle ilgili, "O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık" sözleriyle savundu.

"Eskiden üç dört günlük kuluçka süresindeki yayılma hızı şu anda çok hızlı bir hale geldi. Çok yüksek olduğu dediğimizde yüzde 20'lere yaklaşmıştı. Şimdi 300 bin test yapıyor, 40 bin vaka sayısı çıkıyor. Aynı oran devam ediyor. Test sayısı çoğaldığı için vaka sayısı da çok çıkıyor. Şu anda demek ki 500 civarında taşıyıcı insan var. Onun için kapanmaya ihtiyacımız var. Kongreleri yaparken salgında iyiye doğru gidiş şeklinde görmüştük süreci. Kongreler öncesinde test yaptırdık. Salgında etkisi ne kadar oldu? Eleştirilebilirler. O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık."