AKP'li Esenler Belediyesi'nin, Dört Yaka Esenler Meydan projesinin ruhsatı iptal edildi

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Esenler, Dörtyol Meydan’da süren Dört Yaka Esenler Meydan projesinde “fazla inşaat hakkı” tespitine karşın inşaatta usulsüzlük olmadığını savunan AKP’li Esenler Belediyesi’nin proje ruhsatını iptal ettiği ortaya çıktı. İBB projede imara aykırılıklar ve usulsüzlükler tespit etmişti.

İBB, Menderes Mahallesi’ndeki Dörtyol Meydanı yanında süren inşaata ilişkin AKP’li Esenler İlçe Belediyesi’ne 2 Ekim 2020 tarihinde uyarı yazısı yollamıştı. Yazıda projeye ilişkin bilgi ve belgelerin incelendiği belirtilerek 2013 yılında onaylanan küçük ölçekli uygulama imar planı anımsatılmıştı. İmar yönetmeliğine aykırı olarak bazı parsellerin birleştirildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen yazıda, inşaat projesine ilişkin 727 metrekare alanın fazladan hesaplandığına dikkat çekilmişti. Yazıda söz konusu arazide inşai faaliyete izin verilmemesi, yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmemesi ve projenin imar yönetmeliği ile imar planına uygun olarak revize edilmesinden sonra inşaatın devamına izin verilmesi istenmişti. Yazı hem ilçe belediyesine hem inşaatın müteahhidi Bordo Yapı & Efitaş İnşaat Ortaklığı’na hem de Kafes Yapı Denetim şirketine yollanmıştı. Yazının ardından CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, İBB’ye başvurarak yazıya rağmen inşaatın devam ettiğini bildirmişti. Bunun üzerine Esenler Belediyesi’ne yazı yollayan İBB, İstanbul İmar Yönetmeliği ve Meri İmar Planı’na aykırı olarak ilçe belediye başkanlığında düzenlenen yapı ruhsatının iptal edilmesini, inşaat izini verilmemesini ve yasal işlemlerin yapılmasını istemişti. Ancak tüm usulsüzlüklere karşı inşaat sürmüş, ilçe belediyesi de usulsüzlük olmadığını savunmuştu. Gelişmeleri duyuran haberimizin ardından Esenler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İBB’nin tespitleri doğrultusunda yapı ruhsatını iptal ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Temsilidir