AKP’li Esenler Belediyesi, usulsüz inşaatın sürmesine seyirci kaldı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İBB yönetimi, ilçe belediyesinden projeye verilen inşaat ruhsatının iptal edilmesini, herhangi bir inşaata izin verilmemesini ve yasal işlem yapılmasını istedi. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, “Fazla inşaattan dolayı müteahhidin yaklaşık 25 milyon lira kazancı var. İnşaat hâlâ sürüyor” dedi.

İBB, Menderes Mahallesi’ndeki Dörtyol Meydanı yanında süren inşaata ilişkin AKP’li Esenler İllçe Belediyesi’ne 2 Ekim 2020 tarihinde uyarı yazısı yolladı. Yazıda projeye ilişkin bilgi ve belgelerin incelendiği belirtilerek, 2013 yılında onaylanan küçük ölçekli uygulama imar planı anımsatıldı. İmar yönetmeliğine aykırı olarak bazı parsellerin birleştirildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen yazıda, inşaat projesine ilişkin 727 metrekare alanın fazladan hesaplandığına dikkat çekildi. Yazıda söz konusu arazide inşai faaliyete izin verilmemesi, yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmemesi ve projenin imar yönetmeliği ile imar planına uygun olarak revize edilmesinden sonra inşaatın devamına izin verilmesi istendi. Yazı hem ilçe belediyesine hem inşaatın müteahhidi Bordo Yapı & Efitaş İnşaat Ortaklığı’na hem de Kafes Yapı Denetim şirketine yollandı.

‘GÖRMEZDEN GELİNDİ’

Yazının ardından CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, İBB’ye başvurarak yazıya rağmen inşaatın devam ettiğini bildirdi. Şahin ilçe belediyesinin, müteahhit firma ve yapı denetim firmasının İBB’nin taleplerini yerine getirmediğine dikkat çekerek söz konusu inşaatın devam etmesine izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine Esenler İlçe Belediyesi’ne yazı yollayan İBB, İstanbul İmar Yönetmeliği ve Meri İmar Planına aykırı olarak ilçe belediye başkanlığında düzenlenen yapı ruhsatının iptal edilmesini ve inşaat izini verilmemesini istedi. İBB, yazıda yasal işlemlerin yapılmasını da istedi.

Tüm usulsüzlüklere karşın inşaatın sürmesini Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, Esenler İlçe Belediyesi’ne konuya ilişkin soru önergesi verdiğini ancak cevap alamadığını belirtti. Şahin, “Plan notlarına aykırı olarak ruhsat verildi. Esenler Belediyesi projeyi fazla inşaat haliyle onaylamış. Yani görmezden gelmiş, bu 727 metrekareyi hediye etmiş. Bu fazlalığın parasal karşılığı yaklaşık 25 milyon lira. 727 metrekare fazla inşaat müteaahidin cebine kalıyor. Başından yanlış iş yapıldı. Belediye yanlış ruhsat vermiş” dedi.