CHP’li Şahin, ‘Esenler Belediye Başkanı’nın seçim vaadi, İBB mülkü üzerinden şov yapmaktır’ dedi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Esenler Belediyesi, 2019 yılında Alevi kurumlarına verdiği ilçede yer ve cemevi sözünü yerine getirmezken adres olarak İBB’nin 20 yıllığına belediyeye tahsis ettiği yeri gösterdi. CHP’li Esenler Belediye Meclis üyesi Kemal Şahin, belediye başkanı Tevfik Göksu’ya tepki göstererek “Seçimler öncesinde Alevilerle yapılan toplantıda verilen söz yerine getirilmemiş. Şimdi de İBB’nin mülkü üzerinden şov yapıyorlar” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2019 yerel seçimleri öncesinde Alevi yurttaşların oyunu almak için Hakkı Başer Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda, “Arkadaşların benden istedikleri sadece bir cemevi yeri. Ben de arkadaşlara sizi 10 yıl beklettim, bugün size yer vermek doğru olmaz, cemevi yapıp vereceğim” ifadelerini kullandı. Seçimlerin ardından ise belediyeye ait Çiftehavuzlar Mahallesi Sarıgöl Caddesi üzerinde bina yapılması için Anadolu Canlar Derneği, Esenler Pir Sultan Abdal Derneği ve Esenler Hacıbektaş Veli Kültür arasında protokol imzalanması için Tevfik Göksu’ya yetki verildi. Ancak aradan geçen iki yılda Alevi yurttaşların ibadetlerini yapması için söz konusu adreste cemevi yapımı için herhangi bir adım atılmazken geçen günlerde ise İBB tarafından Esenler Belediyesi’ne 20 yıllığına hibe edilen ve veterinerlik müdürlüğü olarak kullanılan bina cemevine dönüştürüldü.

‘GÖRSEL DAĞITIYOR’

CHP Esenler Belediye Meclis üyesi Kemal Şahin ise Tevfik Göksu’nun mülkiyeti İBB’ye ait olan yeri cemevi olarak göstermesine tepki gösterdi. İlçede TÜRGEV ve benzeri vakıflar ile çeşitli yöre derneklerine dahi belediyeye ait yerlerin verildiğini söyleyen Şahin, “TÜRGEV ve benzeri vakıflara belediyeye ait arazi tahsis edilirken Alevi yurttaşlara bu hak çok görülmüştür. Şimdi de İBB’nin mülkü üzerinden şov yapıyorlar. İmar planlarında cemevi yeri bile ayırmayan ve cemevi dernek başkanlarına ‘projesini bile yaptırdım’ diye görseller dağıtan Tevfik Göksu’yu samimi bulmuyoruz. Geldiğimiz nokta borçları karşılığı ibadet yerlerini satışa çıkaran anlayışın günü kurtarmaya yönelik bir çalışmasıdır” diye konuştu.