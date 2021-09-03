AKP’li eski yönetimden kalan borçlar nedeniyle Atakum'daki Seyir Tesisi satışa çıkarıldı
AKP’li eski yönetimin borçları nedeniyle kapısı sürekli icra memurlarınca çalınan CHP’li Atakum Belediyesi’ne ait Seyir Tesisi, Samsun İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satışa çıkarıldı.
Atakum Belediyesi temizlik hizmeti veren şirkete olan borcundan dolayı piyasa değeri 7 milyon 849 bin 420 TL olarak tespit edilen Atakum Belediyesi Seyir Tesisi’nin ihalesi, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’da Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu’nda yapılacak. Tesisin satışa çıkarılmasına tepki gösteren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Seyir Tesisi’ne bez afiş astırdı. Afişte şu ifadeler yer aldı: “Atakum Belediyesi’nin personel yemekhanesi, koronavirüs hastalarına ulaştırılan yemeklerin ve âdet olduğu üzere cenaze evi ile konuklarına ikram edilen yemeklerin yapıldığı, aşçılık kursu öğrencilerinin eğitim gördüğü, halka ikram edilen yemek bedelleri belediye meclis kararıyla tespit edilmiş olan bu sosyal tesis, icra mahkemesi kararıyla satılıyor. Bir tesisin kamu hizmet kurumu olması için daha ne gerekecek?”
Tesisin halka hizmet veren bir kamu tesisi olduğunu hatırlatan Başkanı Deveci, “Niyetleri belli, Atakum halkına hizmet yapılmasın, belediye köşeye sıkışsın” diye konuştu.
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